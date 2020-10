Un ancien madrilène met la pression sur Hazard

Le Néerlandais a accordé un entretien à 'Goal', dans lequel il évoque les joueurs qui peuvent disputer le Ballon d'Or avec Cristiano et Messi, qui dominent le football depuis 12 ans.

"S'ils restent physiquement en forme et motivés, ils continueront tous les deux à briller à leur plus haut niveau. La question est de savoir si nous verrons la jeune génération augmenter son niveau de jeu. C'est ce que j'aimerais voir, car Cristiano et Messi ont montré au cours des 12 ou 13 dernières années leur capacité à continuer de faire ce qu'ils savent faire", a-t-il commencé.

Avant de mettre en doute la motivation d'Eden Hazard : "Il y a plusieurs joueurs qui pourraient prendre leur place, comme Neymar ou De Bruyne. Il y a également Hazard, qui, j'ai toujours dit, pourrait y arriver, mais la question que je lui poserais est la suivante : 'es-tu vraiment motivé à devenir le meilleur ?' Et puis il y a aussi Lukaku, qui a franchi un gros pallier la saison dernière."