Un ancien mancunien reconnaît avoir été humilié par Messi

Le travail de Pep Guardiola à Barcelone a atteint son apogée en 2011. Cette année-là, le Barça a joué un football presque inexplicable et a remporté la Ligue et la Ligue des champions.

Lors de la finale de la compétition européenne, les Blaugrana ont "détruit" Manchester United dans leur propre pays et dans un stade mythique comme Wembley.

Cette soirée a également été l'une des plus importantes de la carrière de Leo Messi. Et l'un des plus sombres de l'histoire du Manchester United de Sir Alex Ferguson.

Rio Ferdinand s'est souvenu dans 'Copa90' de ce qu'il a subi à Wembley : "Il [Messi] a pris des libertés. Messi était un tueur. (...) Le Barça nous a donné une leçon absolue à Wembley. j'étais là, à les regarder soulever le trophée et moi, Giggsy et Scholesy, nous nous tenions ensemble, les mains sur la bouche, et j'ai dit : 'Je suis gêné, les gars'."

L'ancien international anglais a également eu des mots d'éloge pour Ronaldinho : "Ronaldinho était irréel, un magicien fluide. Mais avec Messi, il ferait tout cela mais il y avait toujours un but ou une passe décisive à la fin."