Un Arsenal endormi encaisse un but en moins de 2 minutes

Arsenal est entré dans le match contre Aston Villa complètement endormi. L'équipe de Mikel Arteta avait besoin d'une victoire après deux défaites consécutives en Premier League contre United et les Wolves.

Mais ils ont été frappés de plein fouet en moins de deux minutes de jeu contre Aston Villa. L'équipe de Mikel Arteta n'a pas réussi à faire sortir le ballon de la surface.

Avec une passe en retrait, Traore a été le plus intelligent, le plus réactif et le plus rapide pour empêcher le ballon d'atteindre Gabriel et a pu placer un centre au cœur de la surface de réparation depuis le flanc droit.

Watkins était déjà prêt et a mis son pied et a pu mettre la balle au fond des filets de Ryan. Le ballon est entré tout doucement.