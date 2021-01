Un autre prétendant en MLS pour Falcao

Bien qu'il soit toujours sous contrat avec Galatasaray, les jours de Falcao en Turquie sont comptés. Les blessures à répétition de l'ancien crack colombien ont fait que la direction de l'équipe turque est prête à se débarrasser de ses services plus tôt que prévu.

La MLS apprécie particulièrement le profil du joueur. En plus de l'Atlanta United, le New York City et Portland Timbers, le Nashville SC serait également dans la course selon 'AS'.

Cependant, la source citée indique que le club ne serait pas en mesure de payer le prix demandé par Galatasaray, ce qui rendrait cette option moins plausible.