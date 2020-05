Un club coréen comble le vide de son stade par des poupées gonflables

Le nouveau coronavirus a paralysé l’ensemble du sport dans le monde, foot compris.

Enfin presque. Le championnat coréen a repris ses droits et un club a trouvé une idée pour contrer la morosité qui règne dans un stade vide.

Ainsi, sur le terrain, le FC Séoul a pu compter sur le soutien de plusieurs poupées gonflables aux allures plutôt... sexuelles.

Mais attention, pandémie oblige, ces dernières étaient bel et bien équipées d'un masque de protection sur le visage, histoire de les rendre plus réelles.

L’absence de public et les règles de distanciation sociale imposées aux joueurs visent à éviter une nouvelle propagation du coronavirus dans ce pays qui fut l’un des premiers touchés après la Chine en début d’année.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL