Un des kinés de Liverpool se défend suite à une vague de critiques

Liverpool traverse une saison compliquée marquée par les blessures. Certains supporters ont critiqué le travail du staff dont fait partie le kinésithérapeute Chris Morgan.

Par le biais de son compte Twitter, le kiné du club anglais n'a pas hésité à répondre à la vague de critiques. Le membre du staff médical a fait preuve d'élégance, de classe et de calme.

"Ne soyez pas désagréables et ne twittez pas n'importe quoi. Ne confondez pas corrélation et cause", a-t-il envoyé dans un premier tweet.

Dans un autre, Chris Morgan a énuméré toutes les personnes qui interviennent pour éviter ou réduire au maximum les blessures et les périodes d'indisponibilités.

"Le staff ne repose pas sur une seule personne. Il y a deux médecins, quatre ou cinq kinés, deux thérapeutes, un entraineur de rééducation, un responsable de la rééducation, une personne qualifiée en sciences du sport, un responsable de la préparation physique, trois préparateurs physiques, un nutritionniste, un psychiatre, un radiologue, et seulement d'eux d'entre eux rentrent sur le terrain", a-t-il conclu.