Un "Final Four" sérieusement étudié pourrait réapparaitre à partir de 2024.

Lors de la campagne européenne de la saison dernière, l'UEFA a dû prendre des décisions concernant la clôture de ses compétitions, la Ligue Europa et la Ligue des champions, qui se sont respectivement déroulées en Allemagne et au Portugal.

La phase finale à huit équipes a eu un franc succès au sein de l'UEFA car elle a favorisé le spectacle et l'intérêt. Toutefois, ce format ne peut être réutilisé avant 2024, date à laquelle les contrats avec les radiodiffuseurs prennent fin.

"Vous ne devez jamais exclure quelque chose qui a été utile ou qui a du potentiel. Nous savons que de nombreux éléments doivent être pris en compte, mais nous allons certainement étudier ce format et ses avantages dans nos réunions", a déclaré Giorgio Marchertti, secrétaire général de l'UEFA, pour 'Sport'.

Marchetti a insisté sur le fait que le "Final Four" privilégie "l'incertitude et les émotions", et qu'il a reçu "beaucoup d'excellents commentaires".

"Tout le monde a vu le Final Four à Lisbonne et ce que presque personne ne sait, c'est que depuis le début du mois d'août, plus de 500 matches ont été joués. Il y a beaucoup de restrictions et un protocole écrit à appliquer avec un nombre incroyable de tests effectués sur toutes les équipes", a-t-il conclu.