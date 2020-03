"Un gardien de but noir donnerait trop de fil à retordre à nos supporters"

Le racisme dans le monde du football n'a pas lieu que dans les stades mais aussi au sein des équipes. André Onana a assuré qu'une équipe italienne ne l'a pas recruté pour sa couleur de peau.

Le portier de l'Ajax l'a rendu public sans cité le nom de l'équipe, selon lui "les conversations étaient sur la bonne voie", jusqu'à ce que son agent ait reçu un appel du directeur général du club.

Ce samedi, le magzine 'NCR' a dédié l'une des ses colonnes au racisme dans le monde du ballon rond, et on peut lire le témoignage du Camerounais.

"Il lui a dit : 'on croit que Onana est un excellent gardien, mais on ne peut pas lui offrir un contrat. Un gardien de but noir donnerait trop de fil à retordre à ses supporters", s'est exprimé l'ancien joueur de La Masia.

"Je ne peux changer ce que je suis. Pourquoi je devrais m'inquiéter ? Je suis noir et Africain, et j'en suis fier. Si cela ne plaît pas à quelqu'un, c'est son problème. Ça n'a pas d'importance pour moi", a-t-il conclu.