Un Griezmann "plus libéré" selon Koeman

Auteur d'une prestation accomplie face à Osasuna aujourd'hui, contribuant à la victoire des siens par l'intermédiaire d'une belle volée mais également d'une passe décisive, Antoine Griezmann semble mieux se sentir sur le front de l'attaque barcelonaise.

Interrogé sur la forme de l'international français Ronald Koeman a expliqué que son attaquant était plus serein sur la pelouse.

"Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum, mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu cette efficacité. Grâce à ses mouvements, il a trouvé plus de liberté, plus d'espaces, et il a marqué un grand but. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l'aise sur le terrain, c'est positif", a-t-il déclaré.