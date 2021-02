Un incendie à la mi-temps d'un match de League One

Un incendie d'origine électrique dans l'un des projecteurs du Kassam Stadium a obligé à suspendre temporairement le match entre Oxford et Wigan. Le match a repris normalement après une heure de tension.

On en était à la mi-temps du match sur un score de 0-0, mais ce qui avait été un après-midi ennuyeux est rapidement devenu animé. Pour le pire.

There's a fire in the floodlights so the second half will be delayed until the fire brigade arrive. #OUFC — Oxford United FC (@OUFCOfficial) February 14, 2021

Un incendie dans un groupe de projecteurs a obligé les pompiers à évacuer le stade alors qu'ils se démenaient pour l'éteindre, ce qu'ils ont finalement réussi à faire au bout d'une demi-heure.

The stadium is being evacuated. We will update you when we know more. Got to run... #OUFC — Oxford United FC (@OUFCOfficial) February 14, 2021

Three fire engines at the Kassam Stadium, which has been evacuated due to a fire in the floodlights #oufc pic.twitter.com/ihYECg765W — James Roberts (@OxMailJamesR) February 14, 2021

L'incendie étant maîtrisé, les travailleurs d'Oxford ont essayé de tout ramener à la normale, dans la mesure du possible, afin que le match puisse reprendre, ce qui s'est finalement produit une heure après le coup de sifflet de l'arbitre pour la fin de la première mi-temps.

#OUFC now warming up in the opposite end to normal ahead of the delayed second half



Happy Valentine’s Day everyone pic.twitter.com/aYEWCD2ZF2 — Oxford United FC (@OUFCOfficial) February 14, 2021