Un jeune de 23 ans devient le nouveau propriétaire de Sunderland

L'homme d'affaires Kyril Louis-Dreyfus a conclu jeudi l'achat de Sunderland, faisant de lui, à 23 ans, le plus jeune propriétaire des divisions anglaises.

L'English Football League (EFL), qui gère les catégories inférieures du football anglais, a approuvé l'achat jeudi et Louis-Dreyfus, qui a pu assisté à des rencontres de Sunderland cette saison, en devient le propriétaire.

Il succède à Stewart Donald, qui restera un actionnaire minoritaire du groupe et qui est un personnage récurrent de la série de documentaires d'Amazon "Sunderland Till I Die".

"L'engagement et l'intégrité de Kyril nous ont convaincus d'accepter son offre", a déclaré Donald dans une déclaration publiée par Sunderland, qui se bat actuellement pour revenir en Championship (Deuxième division anglaise).

Sa vision et son désir de ramener Sunderland à la gloire étaient clairs dès le départ et c'est pourquoi nous pensons qu'il est la meilleure option pour le club pour le succès et la durabilité à long terme", a-t-il déclaré.

Louis-Dreyfus est le fils de Robert Louis-Dreyfus, l'ancien PDG d'Adidas et propriétaire de l'Olympique de Marseille.