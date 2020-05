Un jeune de la Masia vers la Bundesliga ?

La saison aux Pays-Bas étant maintenant terminée à cause du COVID-19, Oriol Busquets reviendra, quand il le pourra, à Barcelone. Le jeune joueur pourrait rester au Camp Nou, ou alors, faire ses valises une fois de plus, et atterrir, cette fois-ci, en Allemagne.

Oriol Busquets a, selon le 'Mundo Deportivo', quatre candidats en Allemagne. Cologne, Mayence 05, Hambourg et le Werder Brême semblent vouloir signer le joueur.

L'autre option, selon 'AS', se trouve en Espagne. Le Real Valladolid serait intéressé par lui, pour renforcer leur milieu. L'intention de Pucela est de ne plus dépendre des joueurs prêtés, mais Barcelone fait confiance à Oriol, il s'opposera donc à sa vente.