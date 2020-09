"Un joueur comme Thiago n'est pas à la portée de tout le monde"

Le Bayern Munich et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Thiago Alcantara. Le milieu de terrain a quitté Munich après 6 saisons passées au club.

L'ancien joueur du Barça va découvrir un nouveau championnat et son nouvel entraîneur, Jürgen Klopp, a reconnu à quel point la réaslisation d'un tel transfert n'est pas simple : "Un joueur comme Thiago n'est normalement pas à la portée de tout le monde. Si le joueur n'émet pas le souhait de quitter son club, il n'existe pas de possibilités. Le Bayern à l'habitude d'avoir de longs contrats pour ses joueurs importants", a-t-il affirmé.

Je connais beaucoup de gens au Bayern qui voulaient désespérément le garder et c'est compréhensible. Il est prêt à relever un nouveau défi et il nous a choisis, et c'est un honneur. Il sait que le Premier ministre est dur, mais il a choisi de venir ici."