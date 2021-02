Un joueur rejetÃ© par City fait ses dÃ©buts avec United

Le centre de formation de Manchester United produit constamment de jeunes talents. Ce qui était autrefois Jesse Lingard ou Marcus Rashford est maintenant Mason Greenwood ou Shola Shoretire, qui a fait ses débuts en équipe première dimanche dernier.

À 17 ans (né le 2 février 2004), l'Anglais d'origine nigériane savait que c'était son année. Après avoir brillé avec l'équipe réserve, Ole Gunnar Solskjaer a commencé à lui laisser de la place à l'entraînement et dans certaines listes.

Shoretire a finalement fait ses débuts contre Newcastle. Il est entré sur le terrain juste avant la fin, mais il a fini par jouer un match officiel en Premier League. Un fils qu'observe de près Manchester City.

Depuis l'Etihad, on espère ne pas avoir un "cas Sancho" avec Shoretire. Et c'est que 'The Sun' raconte ce mercredi la curieuse histoire du jeune ailier, que les Citizens ont écarté alors qu'il n'avait que 10 ans.

Ce n'était pas pour des raisons sportives, car Shoretire faisait déjà du bon travail au centre de formation de Manchester City. Mais le problème est que le jeune, en vacances avec sa famille en Espagne, a accepté de s'entraîner quelques jours avec le FC Barcelone.

Après cela, Manchester City s'est séparé de l'enfant de 10 ans. Bien que les entraîneurs l'appréciaient, ils l'ont laissé partir dans le feu de l'action et il s'est retrouvé à United, avec qui il a signé son premier contrat professionnel au début de ce mois.