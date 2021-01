Un joueur remplacé à la mi-temps après un test Covid positif

Incroyable mais vrai ! Valdivia, milieu de terrain d'Avai (D2 brésilienne), a été contraint de céder sa place à la mi-temps d'un match contre CSA, samedi soir.

Problèmes physiques ? Contre-performance ? Blessé ? Non, non. Le Brésilien avait tout simplement été informé qu'il était positif au Covid-19. Pendant la partie, un délégué de la Confédération brésilienne de Football a annoncé au club le résultat du test réalisé sur Valdivia plus tôt dans la mâtinée.

Asymptomatique, le joueur avait obtenu un test négatif 72 heures avant le match.