Un Manchester City décimé pour affronter Arsenal

Après la défaite contre Leicester et le match nul contre Leeds avant la trêve internationale, Pep Guardiola se doit de relancer son équipe ce samedi contre Arsenal, qui fera le déplacement à l'Emirates Stadium.

Alors que l'Espagnol est déjà obligé de bricoler son effectif toutes les semaines à cause des nombreuses blessures (Aguero, Jesus, Cancelo, Gundogan, Zinchenko), cela pourrait bien empirer avec le retour de la trêve internationale. En effet, de nombreux joueurs de la sélection portuguaise ont été controlés positifs (Lopes, Fonte, Ronaldo), ce qui pourrait pousser les autres joueurs de la sélection à s'isoler.

Or Ruben Dias et Bernardo Silva sont deux joueurs importants pour Manchester City, et les ajouter à la liste des absents pourraient mettre en difficulté le club mancunien.

A l'inverse, aucun des joueurs essentiels d'Arsenal ne devrait manquer le match, à part pour Kieran Tierney où le doute est encore de mise. De plus, les Gunners pourraient faire appel à leur nouvelle recrue, Thomas Partey, pour son premier match avec son nouveau club.

Si toutefois les Mancuniens restent les favoris dans ce choc, la longue liste d'absences, la mauvaise forme de City et à l'inverse la très bonne dynamique des Gunners pourraient bien créer la surprise.