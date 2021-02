Un nouveau record à la portée de Leo Messi

Personne ne s'attendait à voir Leo Messi débuter la rencontre contre le Real Betis sur le banc lors de la 22e journée de Liga, mais Ronald Koeman semble avoir choisi de privilégier à demi-finale de la Coupe du Roi à la Liga.

Le Barça a vécu une première période compliquée contre le Betis et a vu Borja Iglesias ouvrir le score. Et ce n'est que quand Leo Messi est entré en jeu que tout a changé pour les Blaugrana.

Entré en jeu à la 57e minute, le capitaine argentin n'a pas tardé à faire la différence. En 2 minutes et 16 secondes, le numéro 10 du Barça a permis à son équipe d'égaliser sur une passe décisive d'Ousmane Dembélé.

En plus d'être son but le plus rapide en entrant en jeu pendant la rencontre, Leo Messi ne se trouve plus désormais qu'à un but de Julio Salinas, joueur qui a inscrit le plus de buts en Liga en n'étant pas titulaire.

Comme le montrent les statistiques de 'BeSoccer Pro', en 56 rencontres débutées sur le banc en championnat, Leo Messi a inscrit 27 buts. Contre 28 buts en 112 matchs pour Julio Salinas.