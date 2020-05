Un portier pisté par Mou raccroche les crampons à 24 ans, à cause des critiques

Bien que la grande majorité affirme sans doute qu’être footballeur serait le grand rêve d'une vie, tout le monde ne le voit pas comme ça. Du moins, c’est ce qui arrive à Ted Smith, qui a annoncé officiellement son retrait du football alors qu’il n’a que 24 ans.

Ce n’est pas une question de blessures, mais quelque chose de plus... psychologique. Selon les propres déclarations de l’ancien gardien de but de Southend United, ce dernier n'a pas digéré les critiques reçues sur son jeu.

"Tu dois apprécier les matchses et j’ai essayé. J’ai essayé plusieurs fois, mais je n’ai pas pu. J’ai peur de jouer à chaque match et ce, depuis longtemps. Après les rencontres, je regardais les réseaux sociaux et je voyais ce que les gens disaient. 90% du temps, il n’y avait rien, mais je voyais toujours deux ou trois commentaires négatifs après un mauvais match et je restais bloqué dessus", a-t-il confié dans une interview accordé au 'Telegraph'.

"Ce n’était pas moi. Je n’aimais pas ça. J’adore le jeu et m'entraîner, mais la pression du match prennait le dessus. J'ai mis du temps pour prendre une décision. Dans votre tête, vous savez que vous allez dire aux gens que vous quittez un travail qui est le rêve de tout le monde. Je suppose que c’est le plus dur".

Au cours de sa carrière professionnelle, il aura compter 33 apparitions offcielles et a notamment été convoqué avec les U18, U19 et U20 anglais.

Lors du dernier mercato estival, il était dans le viseur de José Mourinho, qui voulait l'enrôler pour garder les cages de Tottenham.