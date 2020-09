Un président force ses joueurs à rentrer à pied après une défaite en Coupe du Portugal

Les conducteurs de la région de Santa Maria da Feira au Portugal, ont vécu une scéne incroybale dimanche.

En effet, après le match de Lusitania da Lourosa, D3 portugaise, pour le compte des qualifications en Coupe du Portugal, le président du club a décidé de renvoyer ses joueurs chez eux... à pied après avoir perdu le match.

Les joueurs ont effectué un peu plus de 5km à pied avec tous les équipements, valises, ballons... Le syndicat des joueurs a pris en charge l'affaire, jugeant ce comportement inacceptable : "Nous condamnons ce qui s'est passé et considérons l'attitude du président de Lourosa comme inacceptable. Cette attitude n'a aucune justification et manque de respect aux joueurs, personnellement et professionnellement. Le syndicat attend des excuses du président de Lourosa pour cet épisode regrettable, qui ne donne pas une bonne image du football portugais. Dans un moment difficile, avec un contexte pandémique, l'unité, la solidarité et le respect entre tous doivent dominer, quel que soit le résultat sportif."