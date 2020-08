Lewandowski menace un record signé Ronaldo

Tout le monde n'est pas capable de marquer au moins dix buts sur une édition de Ligue des champions, mais Robert Lewandowski n'est pas comme tout le monde, et l'a encore prouvé cette année.

Le joueur du Bayern Munich a inscrit un total de 13 buts pour le moment en cette Champions League 2019-2020 et le Polonais est assuré de jouer encore au moins un match.

Le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale et affrontera le FC Barcelone à Lisbonne. Lewandowski a donc encore le temps de marquer des buts, et de menacer un certain Cristiano Ronaldo.

Car le record de buts sur une édition de Ligue des champions, c'est bien Cristiano Ronaldo qui le détient. Lors de la saison 2013-2014, remportée par le Real Madrid, CR7 avait inscrit 17 buts.

Des chiffres impressionnants qui sont pourtant menacés par le géant polonais. Car malgré la pandémie et un arrêt de la compétition pendant 5 mois, Robert Lewandowski ne s'est pas relâché et a marqué un doublé contre Chelsea ce samedi.

Pour égaler Cristiano Ronaldo, ou le dépasser, l'avant-centre polonais devra marquer quatre buts ou plus, et surtout compter sur son équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition. Un objectif qui passera pas une victoire contre le Barça vendredi prochain.