"Un record va tomber dimanche"

En perdant de nombreux points lors des dernières semaines, Manchester United a permis à Manchester City de prendre 14 points d'avance au classement. Mais les Red Devils se battent toujours pour rester sur le podium.

Ce dimanche, Citizens et Red Devils se retrouveront pour le derby de Manchester à l'Etihad Stadium. Et comme l'a expliqué Ole Gunnar Solskajer, il y aura deux séries en jeu : les 21 victoires toutes compétitions confondues de City, et les 21 matchs sans défaite de son équipe à l'extérieur en Premier League.

"Dimanche, on va se tester contre une très bonne équipe. Pour le moment, City est la seule formation devant nous et on veut récupérer des points et nous en approcher", a commencé l'entraîneur de Manchester United avant le derby mancunien.

Ole Gunnar Solskjaer a assuré qu'un record allait tomber, que ce soit pour son équipe ou pour son adversaire : "Ils sont sur une série incroyable de 21 victoires. Nous, nous sommes à 21 matches sans perdre à l'extérieur. Un record va donc tomber dimanche. Nous allons voir lequel des deux."