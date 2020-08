Un retour de Walker en sélection ?

Si Manchester City n'a pas vécu sa meilleure saison et n'a pu soulever que deux trophées nationaux (Coupe de la ligue et Community Shield), Kyle Walker fait partie des piliers de la saison de l'équipe de Pep Guardiola.

Le défenseur latéral droit de Manchester City a réalisé une énorme saison sous les ordres de Pep Guardiola et toucherait du bout du doigt une récompense spéciale.

Le quotidien britannique 'The Sun' rapporte aujourd'hui que sa belle saison ne serait pas passée inaperçue dans les bureaux de la sélection anglaise, et que son sélectionneur songerait à le reprendre.

Écarté de la sélection depuis plus d'un an principalement pour son comportement, Kyle Walker pourrait de nouveau être appelé par Gareth Southgate et disputer les deux matchs internationaux du mois de septembre.