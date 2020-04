Un scandale qui coûtera sa place en sélection à Walker

Le confinement va coûter cher à Kyle Walker. Le défenseur de Manchester City n'a pas respecté les règles de confinement imposées par City et le gouvernement britannique ce week-end.

Le joueur anglais a invité deux prostitués chez lui pendant plusieurs heures et le monde du football n'a pas tardé à le découvrir. Le joueur s'est déjà excusé mais devrait recevoir plusieurs sanctions.

En plus de recevoir une sanction de la part de son club, le joueur pourrait être écarté de sa sélection par son sélectionneur Gareth Southgate lors des prochains mois.

Le média 'Star' rapporte que le sélectionneur en aurait assez du comportement du joueur et continuera d'opter pour d'autres options à son poste comme Trent Alexander-Arnold ou Wan-Bissaka. Le joueur s'éloigne de plus en plus de l'Euro.