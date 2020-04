Un troisième joueur issu du centre de formation de l'ASSE prolonge jusqu'en 2024

Après le jeune défenseur Wesley Fofana et l'attaquant Charles Abi, c'est le milieu de terrain Mahdi Camara qui a officiellement prolongé son bail avec les Verts.

Le joueur de 22 ans a rejoint Saint-Étienne lors de l'été 2013. Après avoir fait ses armes avec l'équipe réserve, il a connu les joies d'un premier match dans l'élite stéphanoise le 11 août 2018, face à Guinguamp (2-1).

Prêté au Stade Lavallois en janvier 2019, le milieu de terrain est revenu l'été dernier dans son club formateur.

Cette saison, il a disputé 20 matches toutes compétitions confondues et a marqué son premier but en professionnel le 8 novembre dernier face à Oleksandria, en Ligue Europa (2-2).

Sa réaction sur le site de l'ASSE : "C'est une fierté de prolonger avec mon club formateur et de continuer mon aventure en Vert. Je suis content de la confiance que m’accorde l’ASSE. Mon objectif est de continuer à progresser et à me battre pour ce club qui m’a beaucoup donné depuis mes débuts."