Un Vidal Ã©merveillÃ© fÃ©licite Leo Messi

Le duel contre le SD Huesca a pris une grande importance à Barcelone après la défaite de l'Atlético Madrid à Getafe. L'équipe culé n'a pas failli, elle a pris trois points et n'est plus qu'à quatre points du leader à onze journées de la fin. Et Leo Messi en est en grande partie responsable de cette performance.

L'Argentin a été l'un des grands protagonistes de la soirée. Non seulement pour ses records, lui qui a égalé Xavi ou Iker Casillas, mais aussi pour sa performance sur la pelouse. Parmi les joueurs qui ont félicité Messi pour son record se trouve son ancien coéquipier Arturo Vidal.

"Encore un record, mon frère. Tu es le maître du football, tu es le meilleur, l'extraterrestre, l'unique, la magie", a commencé dans son éloge le joueur chilien, qui a toujours une grande relation avec le numéro 10 malgré son départ du Barca.

Vidal est convaincu que Messi jouera encore longtemps au football : "Tu battras certainement encore de nombreux records. Tu es unique, je t'embrasse extraterrestre."