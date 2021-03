Unai Simón, à propos de l'Espagne : "Nous sommes l'équipe que nous voulons être"

Unai Simón s'est adressé aux médias samedi et a profité de l'occasion pour souligner qu'il était présent pour la sélection nationale espagnole : "Je suis à la disposition de Luis Enrique et de l'équipe", a-t-il déclaré.

"Marcelino et Luis Enrique ont des styles différents. En équipe nationale, j'apprends beaucoup en tant que joueur", a déclaré le Basque lors d'une conférence de presse.

Le gardien de but a assuré qu'à l'Athletic Bilbao, le jeu était "plus direct" et qu'il fallait "savoir s'adapter à toutes les circonstances". "N'importe lequel des trois gardiens de but peut jouer", a-t-il déclaré.