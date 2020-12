Une ancienne star du Real Madrid en faillite

'Marca' relaie une information du média néerlandais 'Voelbalzone' qui indique que l'ancien joueur de haut niveau du club merengue Royston Drenthe a été déclaré en faillite mardi par le tribunal de district de Zélande-Ouest-Brabant.

Drenthe est cité par le rapport comme disant qu'il n'est "pas facilement effrayé par de telles choses" alors qu'un comptable a maintenant été affecté au contrôle des actifs du Néerlandais.

Maintenant âgé de 33 ans, Drenthe joue actuellement pour Kozakken Boys dans en troisième division néerlandaise et il a accepté la responsabilité de sa négligence, n'ayant pas comparu à l'audience alors que son avocat était en vacances.

Le Néerlandais a passé trois saisons à Santiago Bernabeu après avoir rejoint Feyenoord en 2007, mais a étonnamment arrêté le football en 2016, à seulement 29 ans.

Il a fait en tout 65 apparitions en trois saisons dans la capitale espagnole entre 2007 et 2010 avant que le natif de Rotterdam ne soit prêté à Hercules et plus tard à Everton pour une longue descente aux enfers.