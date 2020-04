Une application pour supporter son équipe à distance dans le stade vide

La Ligue de football allemande a annoncé qu'elle était disposée à reprendre le championnat de Bundesliga dès le 9 mai.

Encore faudra-t-il que les autorités allemandes autorisent ce retour sur les terrain qui enthousiasme peu les supporters puisque les rencontres se dérouleront dans des stades vides, à huis clos.

L'Allemagne tente par ailleurs de concilier huis clos et ambiance. Gladbash a déjà installé des supporters en carton, à 19 euros l'unité, pour habiller ses tribunes.

Et une application, pourrait même ajouter de l'ambiance dans les stades de football. Celle-ci offrira aux fans du ballon la possibilité de faire du bruit... depuis leur canapé !

L'utilisateur disposera de quatre options disponibles via des boutons à activer : applaudir, fêter un but, lancer des chants et même siffler les joueurs en direct.

Plus il y aura de supporters connectés, plus les décisions feront du bruit dans les enceintes équipées de ce dispositif.

"Au début, j'étais sceptique, je ne savais pas si cela aurait l'effet désiré. Mais ça rend plutôt bien, très proche de la réalité", a assuré Patrick Herrmann, attaquant de Gladbach, au magazine 'Kicker'.

Les fans semblent également bien adhérer à ce projet. "Nous avons plus de 6.500 commandes. C'est énorme, nous ne nous attendions pas à cela", s'est réjoui Thomas Ludwig, président du Fanprojekt Mönchengladbach.