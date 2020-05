"Une blessure fait mûrir, on prend conscience de certaines choses"

Jeff Reine-Adelaïde s'était gravement blessé au genou en décembre dernier contre Rennes, et s'est exprimé aux médias de l'OL, pour raconter sa remise en forme.

"Tout va bien. J’ai commencé à Lyon. Le lendemain de l’opération, j’ai repris le travail avec un des kinés. Ça a été très dur et éprouvant. Je suis ensuite allé à Clairefontaine pour voir un autre cadre. C’est vraiment dur de voir ses coéquipiers s’entraîner et toi, de rester sur le côté. Je suis parti deux semaines en vacances en Martinique aussi. Ça m’a beaucoup aidé", a affirmé le milieu de terrain lyonnais.

"C’est un travail acharné. Il ne faut pas se relâcher car parfois c’est dur. Des fois, on n’a pas envie de faire les exercices. J’aurais pu tricher mais j’avais des objectifs dans ma tête. Les objectifs servent aussi à ça, ne pas se relâcher", a poursuivi l'ancien Angevin, qui préfère voir le bon côté de sa blessure.

"Cela fait mûrir. On prend conscience de certaines choses. Je ne pensais qu’au foot avant cette blessure, je n’avais rien d’autre en tête. J’y pense encore beaucoup mais j’ai aujourd’hui un esprit plus ouvert. J’ai découvert d’autres choses. Je me suis affirmé, j’ai appris sur moi, sur mes proches, sur mes amis. On a plus de temps pour les autres car on ne se focalise pas que sur nous-mêmes", a-t-il conclu.