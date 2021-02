"Une crise ? C'est juste une mauvaise série de résultats"

"Si par crise, vous voulez dire frustration et tristesse dans le vestiaire, alors oui, je peux le dire, car personne n'est content. Et je pense qu'on a tous montré ça durant le match. Quand une équipe se bat comme nous l'avons fait jusqu'à la dernière seconde pour avoir un autre résultat, ce n'est jamais une crise de groupe", a commencé Mourinho en répondant aux questions sur la "crise" des Spurs.

"Les crises de groupe, c'est quand vous n'allez pas dans la même direction pour chercher des meilleurs résultats. Donc je ne dirais pas crise, mais je dirais juste une mauvaise série de résultats. On perd trop de matches", a ajouté le Special One concernant la situation de son équipe.

En revanche, l'entraîneur portugais veut encore croire en la possibilité de se qualifier en Ligue des champions, malgré la neuvième position actuelle de son équipe au classement.

"C'est mathématiquement possible. Et quand c'est mathématiquement possible, c'est réaliste. Très dur oui, très dur. Mais mathématiquement possible. Parfois, vous avez aussi besoin d'avoir un peu de chance de votre côté. Je crois que si cette équipe gagne quelques matches de suite, la situation va changer. Et on peut toujours se battre pour le top 4. Bien sûr, 9 points de retard maintenant, c'est compliqué. Mais en football, tout est possible", a expliqué Mourinho, qui a toujours confiance en son équipe pour décrocher le Top 4.