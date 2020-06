Une légende de Liverpool égratigne Werner : "Il est surestimé"

L'international allemand est sur le point de rejoindre Chelsea après des mois à évoquer un transfert du côté de Liverpool. Un dénouement qui laisse des regrets aux fans des Reds, qui espéraient le voir débarquer à Anfield. Pourtant, une ex-star des Merseysiders estime qu’il ne s’agit pas d’une énorme perte.

Robbie Fowler, qui est le joueur qui a marqué le plus de buts pour LFC en Premier League, a écrit dans sa chronique pour 'The Mirror' : "J'ai entendu beaucoup de bruit entourant Timo Werner ces dernières semaines - mais je ne suis pas un grand fan, a-t-il tonné. Je me rends compte que c’est un joueur talentueux, il a des moments de véritable brio dans les matchs qui soulignent sa qualité. Mais je m'en tiens à cela : Werner est-il à la hauteur du trio d’attaque de Liverpool? Pas selon moi. Mais, évidemment, mon opinion sera mise à l'épreuve la saison prochaine s'il est effectivement transféré à Chelsea".

Pour Fowler, il n’y a donc pas lieu de trop s’enthousiasmer pour cet international allemand. Et il met en avant le fait qu’il n’a encore rien prouvé sur la scène continentale. "J'ai pu constater le désarroi de certains fans de Liverpool quand ils ont réalisé qu'il ne viendrait probablement pas chez nous. C’est comme si on parlait d’un Marco van Basten, un joueur de classe mondiale et qui conviendrait à n’importe quelle équipe. Je ne comprends pas pourquoi. Je l'ai regardé plusieurs fois et il y a des choses que j'aime et que j'admire dans son jeu. Je l'ai regardé plusieurs fois et il y a des choses que j'apprécie et que j'admire dans son jeu. Mais influence-t-il suffisamment les matches? Pas pour moi. Est-il à la hauteur de ceux qu’il est censé remplacer ? Pas à Liverpool. Peut-être à Chelsea."

Fowler n’aime donc pas plus que cela Werner. Pourtant, en terme de buts marqués, ce dernier fait mieux que les trois attaquants des Reds cette saison. Avec 24 réalisations à son actif, il n’est devancé que par Ciro Immobil et Robert Lewandowski au classement du Soulier d’Or.