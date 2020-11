Une légende du foot se prononce sur Griezmann-Messi

Marc van Basten a ciblé Lionel Messi et Antoine Griezmann après les performances des deux attaquants lors de la défaite 1-0 de Barcelone contre l'Atletico Madrid samedi soir.

Les Blaugrana ont créé très peu d'opportunités contre les Rojiblancos et se retrouvent désormais à la 13e place du classement, à 12 points du leader, la Real Sociedad. "Tout, simplement, on peut dire qu'ils jouent mal en ce moment", a déclaré Van Basten sur Ziggo Sport.

"Messi et Antoine Griezmann jouent comme deux personnes sans objectif." En fait, Van Basten a utilisé l'expression hollandaise «Stelletje koekenbakkers» pour parler de l'Argentin et du Français, ce qui se traduit littéralement par «un groupe de boulangers». Il s'agit d'une phrase qui se réfère à des personnes qui font un travail sans aucune notion de ce qu'elles font ou d'une manière bâclée ou maladroite.

Messi a déjà fait l'objet de critiques cette saison, certains se demandant s'il était vraiment investi après avoir été contraint de rester au club l'été dernier, mais Van Basten a souligné quelques facteurs qui pourraient affecter le joueur de 33 ans. "Il est sans aucun doute ennuyé qu'il n'y ait pas de public", a déclaré le Néerlandais à propos de Messi.

"De plus, il ne s'est pas beaucoup entraîné ces derniers mois; il a fait peu de travail. Il n'est pas satisfait de la situation à Barcelone. Et puis il y a ce bordel avec Griezmann. C'est une accumulation. Nous ne le connaissons pas du tout comme ça."

Une terrible erreur de Marc-André ter Stegen a coûté cher à Barcelone contre l'Atletico, le gardien allemand ayant choisi de sortir de son but de près de 50 mètres, avant de voir Yannick Carrasco marquer dans le but vide. "Ce gardien de but, ce gardien de but ... Je continue de voir des gardiens sortir de leur but en pensant: restez sur la ligne de but", a déploré Van Basten. "Il n'y avait toujours pas de danger. Il y avait encore deux défenseurs là-bas, il n'aurait pas dû faire ça du tout. Pourquoi ce gardien de but est-il là [si loin de son but]? Cela ne peut pas être expliqué."