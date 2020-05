Une Premier League à 23 pour la saison 20-21 ?

C'est un scénario à envisager. La Premier League veut pouvoir terminer la saison sur la pelouse et c'est la raison pour laquelle les équipes sont prêtes à jouer dans un nombre réduit de stades.

En revanche, cette situation ne parvient pas pour autant à satisfaire les clubs qui sont en risque d'être relégués, à moins que les relégations soient annulées.

Si tout le monde ne se met pas d'accord, la reprise de la Premier League pourrait être menacée et ce scénario pourrait être très dangereux pour l'économie des clubs.

Ainsi, la Premier League serait prête à essayer de satisfaire tout le monde, et pourrait annuler les relégations et autoriser les montées, pour que la saison prochaine se joue... avec 23 équipes !

Norwich, Watford, Aston Villa, West Ham, Bournemouth et Brighton sont les clubs qui refusent de jouer en terrain neutre, et sont aussi les clubs menacés par une possible relégation en fin de saison.

"Chacun a ses propres intérêts ici, mais sacrifier les bénéfices de jouer chez toi n'est pas quelque chose de négociable pour ceux qui vivent sous la menace d'une relégation", a confié un dirigeant de l'un de ces clubs à 'AS'.

Le problème, c'est que la Football Association est celle qui aura le dernier mot concernant les relégations. En attendant, les clubs, les médias et le gouvernement font pression pour que la saison reprenne.