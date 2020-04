Une retraite repoussée pour De Bruyne à cause du COVID-19 ?

Kevin De Bruyne, joueur de Manchester City, a affirmé que grâce au confinement provoqué par la pandémie du coronavirus, il retardera sa retraite de deux ans.

C'est ce qu'a confirmé le Belge sur ses réseaux sociaux. "J'ai dit à ma femme que j'allais jouer un peu plus", a expliqué le joueur.

"Après ce confinement, je ne pourrai plus rester chez moi. Je lui ai dit que j'allais jouer deux saisons de plus. C'est le moment de jouer au foot, ça me manque et c'est difficile, mais aujourd'hui ce n'est pas le plus important. Les gens doivent rester en lieu sûr", a ajouté le joueur de City.

De Bruyne a expliqué que cela fait maintenant deux semaines qu'il est enfermé chez lui et que sa famille était au début un peu malade, mais vont bien aujourd'hui.

"Pendant huit ou neuf jours ils ont été malades, mais aujourd'hui, heureusement, nous allons mieux, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver", a conclu le Belge.