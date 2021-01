"United a eu plus de penaltys en 2 ans que nous en 5 ans et demi"

Sale série pour Liverpool, qui a grillé toute l'avance qu'elle avait réussie à prendre lors des dernières semaines. Les Reds n'ont plus gagné depuis trois matchs en championnat.

Contre Southampton, Liverpool a perdu l'opportunité de prendre trois points sur son dauphin Manchester United, et est désormais à égalité de points avec son rival historique.

Une chose qui ne plaît pas du tout à Jürgen Klopp, qui s'est montré agacé après la rencontre : "Nous sommes inquiets de ne pas avoir marqué durant deux matches consécutifs. C'est ça notre problème. (...) Oui, cela nous inquiète, mais les problèmes se résolvent en jouant au football et c'est ce sur quoi nous travaillons. Nous connaissons la situation, nous ne sommes pas idiots, et nous devons réagir."

"Nos prises de décision n'ont pas été bonnes. On a raté la dernière passe. J'ai entendu dire que nous n'avions cadré qu'un seul tir. Nous avons beaucoup tiré au but mais sans succès, mais même avec ça, ce n'était pas assez. C'est notre faute, c'est ma responsabilité et c'est tout", a expliqué l'entraîneur allemand.

Après la rencontre, l'entraîneur allemand s'est plaint de l'arbitrage envers les Reds, notamment après une main litigieuse de Jack Stephens dans la surface : "Ça ressemblait à un penalty évident. Je me suis tourné vers le 4e arbitre et j'ai demandé si cette action serait vérifiée. Il m'a répondu : 'Nous l'avons déjà vérifiée, pas de penalty.'"​

Et pour montrer sa colère envers le manque de penaltys sifflés à son équipe au micro de 'Sky Sports', Klopp a pris en exemple... Manchester United : "Si quelqu'un disait que Sadio Mané est un plongeur, ce serait la plus grosse blague du monde. D'autres équipes auraient eu un penalty. Manchester United a eu plus de penalties en deux ans que moi en cinq ans et demi. Mais bon, nous n'avons aucune excuse pour ce match."