United et Chelsea se battent pour Mancini

Selon 'Express', Manchester United et Chelsea sont à la lutte pour s'attacher les services de Gianluca Mancini. Le talentueux défenseur central italien a été l'un des défenseurs les plus remarquables de Serie A, tant dans une surface que dans l'autre. Pas en vain, car le joueur a inscrit 5 buts en 28 matchs joués.

Comme l'indique le média précité, la Roma n'est pas particulièrement intéressée à se débarrasser de l'un de ses joueurs les plus prometteurs. Cependant, ils pourraient envisager des offres à partir de 30 millions d'euros, les deux équipes devront donc faire une dépense considérable pour s'attacher les services de Mancini.

Stamford Bridge est toujours à la recherche d'un défenseur pour élever le niveau de sa défense pour la saison prochaine. Parmi les joueurs que Tuchel suivait déjà, il faut maintenant ajouter l'international italien, tandis que les Red Devils aimeraient augmenter la concurrence de Maguire, Bailly, Lindelöf et compagnie.

Mancini était titulaire lors du choc de Ligue Europa entre son équipe et le Shakhtar Donetsk. Après le choc, dans une déclaration à 'Sky Sport Italia', le joueur a estimé qu'il avait "beaucoup de choses à améliorer, comme recevoir moins de cartons jaunes et mieux lire le jeu". Malgré cela, il dit se voir comme un défenseur de plus en plus performant grâce à l'expérience accumulée.