Neville attend plus d'Anthony Martial en termes de stats

Anthony Martial doit atteindre "10 à 15 buts par saison" pour que Manchester United puisse être présent dans la course pour le titre de Premier League, déclare Phil Neville. Les Red Devils ont rejoint les pionniers dans ce qui s'annonce comme une course intrigante pour la suprématie nationale en 2020-2021.

Pour que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer reste en course, l'inspiration sera nécessaire aux deux extrémités du terrain. Une unité défensive installée offre des raisons d'optimisme, tandis que Bruno Fernandes reste une présence talismanique au milieu. La puissance de feu a été trouvée dans le dernier tiers, l’ajout d’Edinson Cavani aidant cette cause, mais on en demande davantage à Anthony Martial, l’international français ayant inscrit cinq buts ce trimestre.

Seuls deux de ses réalisations ont été marqués en Premier League. Et des questions ont donc été régulièrement posées pour savoir si le joueur de 25 ans est le bon homme pour mener la ligne d'attaque de United en tant que n°9. Phil Neville admettant que les normes doivent être relevées dans les prochaines semaines.

"J'ai été surpris par cette statistique [du record de buts de Martial cette saison], je ne connaissais pas cette statistique avant qu'elle ne soit dite dans l'interview. C'est quelqu'un qui doit marquer plus de buts, doit marquer 10 à 15 buts par saison, je pense qu'il doit être à la hauteur pour que United ait une chance de gagner la ligue. Il ne peut pas compter uniquement sur un [Marcus] Rashford ou un Fernandes pour marquer les buts. J'aimerais le voir plus impitoyable", a-t-il déclaré à Premier League Productions.

Toutefois, le Français a marqué des points face à Aston Villa, en étant l'auteur de l'ouverture du score. "C'était une très bonne finition, c'était un bon ballon de Wan-Bissaka, mais la reprise de la tête était vraiment bonne et j'espère qu'il peut maintenant avoir une série de matchs, une course de forme, une course de rythme. Il a l'air en meilleure forme et je veux le voir partir maintenant sur une série de buts", a ensuite reconnu l'ancienne gloire des Red Devils. Au Français de se montrer à la hauteur.