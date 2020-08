Upamecano revient sur sa prolongation avec le RB Leipzig

Dayot Upamecano a prolongé le 31 juillet de cette année un contrat le liant au club du RB Leipzig jusqu'en 2023.

Plusieurs rumeur annonçaient son départ mais le français s'est montré formel lors d'une interview : "Je n'ai jamais douté du fait que je resterais. Les conversations ont traîné un peu à cause du coronavirus, et, bien sûr, je voulais en discuter tranquillement avec ma famille et mon conseiller. Mais il a toujours été clair pour moi que je resterai ici"

"Le RB Leipzig, c'est mon club, je peux bien progresser ici, a-t-il ajouté. Le club est devenu comme une famille pour moi. Je suis heureux de continuer à en faire partie et de continuer à écrire son histoire" a-t-il conclu.