Valence a fait une offre pour Feddal

Valence veut faire venir Zou Feddal. Cependant, si le club che est intéressé depuis longtemps par le joueur, il n'avait pas encore proposé une offre convainquante au Betis.

Et selon les informations du média espagnol 'ABC', ce moment serait enfin arrivé et le Betis Séville serait déjà en train d'étudier l'offre faite par Valence.

Une offre dont la somme se trouverait entre trois et cinq millions d'euros pour tenter de s'attacher les services de l'international marocain Zou Feddal.

Les circonstances semblent s'aligner en la faveur de Valence, puisque Feddal n'a plus beaucoup de temps de jeu et n'a plus joué depuis le cinq janvier.

Le contrat du défenseur prendra fin en 2021 et le Betis pourrait profiter de cet été pour laisser partir le joueur et obtenir une somme intéressante pour son transfert.