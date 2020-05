Valence vise un joueur de l'Inter

Le média pro Inter, a surpris tout le monde ces dernières heures en identifiant Matias Vecino comme un possible renfort pour Valence la saison prochaine.

L'Uruguayen est depuis plusieurs semaines annoncé sur le départ de l'équipe d'Antonio Conte, surtout en période de crise, vendre des joueurs non indispensables, c'est devenu primordial.

Ce milieu de terrain de 28 ans a une grande expérience dans le football italien, mais son passage à l'Inter n'a pas été très brillant.

Pour faire venir Vecino à Valence, il faut se souvenir des bonnes relations entre les deux clubs, qui ont favorisé des opérations comme Cancelo et Kondogbia dans le passé.

De plus, l'agent de Vecino est le même que celui de Florenzi, un certain Alessandro Lucci qui a déjà amené l'ancien joueur de la Roma à Valence cette saison. On estime que Vecino pourrait coûter environ 30 millions d'euros.