Valladolid annule son entraînement après un test positif de son gardien

Le Real Valladolid a décidé d'annuler l'entraînement prévu ce mercredi au Campos Anexos après le test positif à la COVID-19 du gardien de l'équipe, Roberto Jiménez, comme le rapporte le club sur son site internet.

Il s'agit d'une décision du club, suivant le protocole de la Liga, une fois qu'il a été confirmé le nouveau cas positif dans les rangs de l'équipe.

De plus, tous les membres de l'équipe, le personnel médical, le staff et les assistants ont été soumis à des tests de diagnostic afin d'exclure tout nouveau positif et de garantir la sécurité des membres du Real Valladolid.

L'équipe devrait reprendre le travail ce jeudi, à partir de 11h00, dans les annexes du stade José Zorrilla, afin de continuer à préparer le prochain match contre Barcelone, qui aura lieu le 5 avril, après la trêve internationale.