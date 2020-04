Van de Beek n'est plus dans la short-list du Real

Van de Beeek a été annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens, mais Madrid est en train de disparaître de la liste. Selon lui, 'Defensa Central', avec la crise économique qui va se déclencher en raison du coronavirus, les Blancs vont donner la priorité à d'autres joueurs.

Et le Néerlandais n'est pas une priorité pour l'équipe. A 23 ans, il compte 37 apparitions, dix buts et dix passes décisives cette saison, mais il ne continuera pas à faire la Une des journaux de la capitale espagnole, de plus, le championnat des Pays-bas vient d'être annulé, il ne jouera plus cette saison.

La raison pour laquelle cette incorporation a été exclue, outre le fait que d'autres ont été privilégiées, est son prix élevé. Sa valeur marchande est de 70 millions d'euros. Pour signer le joueur, la direction dirigée par Florentino Pérez devrait renoncer à d'autres transferts et n'est pas disposée à le faire.

Le joueur pourrait ainsi rejoindre MU, qui est très intéressé par ses services depuis l'été dernier.