Van de Beek rapproche Pogba du Real Madrid

Le Real Madrid, tout comme le FC Barcelone, devra enregistrer quelques départs afin de pouvoir recruter cet été, alors que Zidane aura un véritable problème d'over-booking en fin de saison.

Le club madrilène vise Paul Pogba depuis un certain temps. L'international français a un contrat avec Manchester United jusqu'en 2021 et il s'agit du bon moment pour le recruter.

En revanche, son prix et son salaire sont les deux obstacles principaux du Real Madrid. Mais l'intérêt de United pour Donny van de Beek serait un bon signe pour la direction espagnole.

Selon les informations de 'AS', l'intérêt des Red Devils pour le milieu de terrain néerlandais éloigne automatiquement Paul Pogba d'Old Trafford, une bonne nouvelle pour le Real Madrid.

Manchester United pourrait ainsi être plus ouvert dans les négociations pour le départ du champion du monde, et permettrait au Bernabéu d'abandonner à course pour Van de Beek et laisser la voix libre au club anglais.