"Van Dijk à l'Euro ? Ce sera sa décision"

De Boer, le sélectionneur des Pays-Bas, est clair. La participation de Van Dijk au championnat d'Europe de cet été dépend de lui. Sur son rétablissement et ses sensations. En conférence de presse, l'entraîneur a déclaré qu'il ne voulait pas lui mettre la pression et qu'il devait prendre son retour au jeu à bras le corps. Ils l'attendront à bras ouverts.

"Tout ce qu'il peut apporter à Liverpool et peut-être à nous serait un bonus. Je ne vais pas compter sur lui pour le moment. Mais, s'il devait revenir, ce serait fantastique pour l'équipe. On verra. Je ne vais pas lui mettre la pression de quelque manière que ce soit", a-t-il commencé, expliquant.

"Il doit le faire pour lui-même et il doit croire en lui. La décision lui appartient. Quand le moment sera venu, et que nous saurons comment il se porte maintenant, nous irons voir ce qu'il peut faire. Ensuite, il devra prendre une décision. Nous allons le laisser se reposer maintenant et poursuivre son travail de récupération", a-t-il poursuivi.

"Il est de retour sur le terrain (d'entraînement). Il peut y avoir des retards (dans son rétablissement) et des retards peuvent signifier qu'il ne peut pas jouer de matchs pour Liverpool. Donc, je peux imaginer que les gens disent : 'Concentrez-vous sur la saison prochaine'", a-t-il conclu.