Van Dijk explose face à la "stupidité" des gens

Virgil van Dijk a explosé face aux critiques après les trois dernières défaites de Liverpool. Le défenseur central ne comprend pas les soudaines critiques après une grosse partie impressionnante de la saison des Reds.

Les joueurs de Liverpool ont perdu en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, puis contre Watford en Premier League, avant de se faire éliminer en FA Cup contre les Blues de Chelsea.

"Dans la vie, il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Ils cherchent toujours des choses négatives. C'est la réalité", a confié le joueur dans des propos relayés par le 'Daily Mirror'.

"C'est stupide penser que nous contentons de la Premier League. Nous voulons gagner chaque compétition. Nous l'avons montré contre Chelsea avec la composition et l'énergie proposées sur le terrain. Nous essayons de faire tout notre possible pour gagner. Certaines personnes restent tout le temps insatisfaites", a ajouté le défenseur central de Liverpool.

"Ne perdre qu'un match sur une quarantaine, est-si grave ? Ils sont toujours à la recherche de choses négatives dans la vie. C’est juste la réalité. Soit vous allez penser à ces choses et continuer avec cet esprit négatif, soit vous vous concentrez simplement sur les bonnes choses, et je me concentre définitivement sur les bonnes choses. Nous sommes dans une très bonne situation", a-t-il conclu.