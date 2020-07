Van Dijk se compare à... Roger Federer !

Liverpool a remporté la Premier League au cours d'une saison où il a écrasé pratiquement tous ses rivaux.

Les Reds ont pu compter sur un grand Van Dijk, qui enchaîne les bonnes prestations. Dans une interview, le défenseur néerlandais s'est comparé à un joueur de tennis : Roger Fedrer.

"Naturellement, j’ai toujours été un peu décontracté, mon apparence et ma présence. Je pense qu’un bon exemple est dans le tennis si vous regardez Federer jouer au tennis. On dirait qu’il ne fait même aucun travail et cela peut frustrer les adversaires en pensant qu’ils essaient aussi fort qu’ils le peuvent et que vous au contraire vous enfilez des pantoufles par exemple", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par 'We Love Tennis'