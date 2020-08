Le Real Madrid dit au revoir à la Ligue des champions

Pour la deuxième fois consécutive, le Real Madrid se fait sortir dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Battus 2-1 par Manchester City à l’aller, les Merengue ont cru à l’exploit pour cette seconde manche. Et jusqu’à l’heure du jeu de ce match de retour, l’espoir d’une victoire en Angleterre était toujours de mise. Mais, au final, les champions d’Espagne ont fini par s’incliner sur le même score qu’à domicile. Raphaël Varane en a été le principal fautif avec des erreurs monumentales ayant conduit aux deux buts adverses.

En l’absence de son compère de défense Sergio Ramos, l’international français est apparu complètement déboussolé. Autrement, comment expliquer qu’il se soit troué sur l’un de ses premiers ballons touchés, laissant Gabriel Jesus le déposséder du cuir pour ensuite servir Raheem Sterling (9e, 1-0). Un simple accident ? Pas du tout, puisqu’il a remis ça à la 68e minute et à un moment où son équipe merengue semblait avoir trouvé un second souffle pour aller chercher la prolongation. L'ex-lensois a manqué une remise de la tête à son gardien et Gabriel Jesus en a profité pour tromper Courtois et sceller le sort de cette empoignade.

Sans les cadeaux de Varane, le Real aurait-il renversé City ? Malgré le but de la tête de Karim Benzema à la 28e et qui a totalement relancé le suspense, il est difficile de l’affirmer. Globalement, Manchester City a encore été la meilleure équipe sur le terrain. Les Eastlands ont juste péché par manque de réalisme aux avant-postes, avec notamment deux énormes opportunités gaspillées par Raheem Sterling (15e et 46e). Gabriel Jesus a aussi manqué de surprendre Courtois à la 66e quand le score était d’un but partout.

Côté madrilène, Benzema a aussi loupé le coche, même s’il a eu le mérite de relancer les siens. Le Français a pu s’ouvrir le chemin du but sur les rares fois où il a été servi dans de bonnes conditions. Ederson l’a toutefois frustré en réalisant les arrêts qu’il fallait (22e et 64e). Le dernier rempart brésilien est donc resté vigilant, tandis que son équipe dominait et s’exposait à chaque offensive.

Pour la première fois depuis que Zinédine Zidane l’entraine, le Real connait l’élimination en Ligue des Champions. Une sortie de route décevante pour les Merengue, mais pas vraiment rageante vu le rapport des forces qu'il y a eu avec son adversaire. Sur la scène continentale, les Castillans ne méritaient pas d’aller plus loin. City, de son côté, a montré qu’il pouvait enfin dominer des grands d’Europe lorsque ça comptait vraiment. L’équipe de Guardiola se positionne plus que jamais candidate au sacre continental. L’OL, son futur opposant, est prévenu.