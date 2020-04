Varane peut-il devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid ?

Raphaël Varane a fêté ses 27 ans samedi dernier, étant un des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid.

Le défenseur central français, qui a également remporté un Mondial avec les Bleus, est arrivé très jeune au Bernabéu et peut encore aspirer à remporter de nombreux titres.

Varane compte 17 titres et a encore devant lui de nombreuses années. Il n'est pas le seul merengue à pouvoir rattraper Gento, mais celui qui pourrait battre tous les records.

Le défenseur central a remporté deux Ligas, une Coupe du Roi et trois Supercoupes. Sur le plan continental, l'ancien Lensois compte quatre Ligues des Champions, quatre Mondiaux de Clubs et trois Supercoupes d'Europe.

Pour le moment, Varane a remporté le même nombre de titres que de véritables légendes telles que Di Stéfano ou Hierro et a dans le viseur Benzema et Chendo (18), Casillas et Camacho (19), Sergio Ramos et Marcelo (21) et Gento (23).