Varane sait que la qualification n'est pas acquise

Varane est conscient que l'Atalanta est l'une des équipes les plus dangereuses d'Europe et a fait remarquer, lors de son apparition après avoir disputé 350 matchs avec le Real Madrid, que son équipe devra faire un grand à Bergame pour terminer le travail commencé.

"Nous étions face à une équipe qui joue un très bon football. Nous avons été très solides et nous avons cru jusqu'au bout à cette victoire. Malgré tout, on devra faire un grand match au match retour pour rester en Ligue des champions", a-t-il déclaré aux médias officiels de l'équipe.

L'équipe de Zidane, bien aidée par un expulsion précoce dans l'équipe italienne, n'a pas encaissé de but : "En tant que défenseur, il est important de faire un autre clean sheet. C'est le travail de toute l'équipe, on a très bien travaillé et on s'est battus jusqu'au bout."

Plus concentré sur le fait d'avoir atteint le cap des 350 apparitions en tant que joueur du Real Madrid, le Français était très heureux et engagé : "Pour moi, c'est une fierté d'atteindre la barre des 350 matches pour le Real Madrid. De plus, c'est une victoire, donc je suis très heureux".