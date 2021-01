Vardy va être opéré d'une hernie et sera absent quelques semaines

Mauvaises nouvelles pour Leicester City. Le meilleur buteur, Jamie Vardy, ne fera pas partie du groupe pendant quelques semaines. La raison est qu'il va se faire opérer d'une hernie. Cette saison, il a déjà marqué 13 buts et délivré 4 passes décisives.

Il est frappant de constater que ces chiffres positifs ont été atteints alors qu'il souffrait de la gêne mentionnée au-dessus, qui est bénigne. Tout ceci est extrait de la dernière conférence de presse de Brendan Rodgers, le manager de l'équipe, qui a donné tous les détails sur le sujet.

"Nous avons maintenant un creux qui lui permet de subir une petite opération sur sa hernie et il sera de retour dans quelques semaines. Il sera écarté pendant cette période. Cette opération ne l'éloignera pas des terrains très longtemps, mais c'est un ajustement sur cette zone de hernie. Nous avons compris qu'il ne fallait pas remettre à plus tard", a-t-il expliqué.

"Nous espérions le faire il y a quelques semaines, mais c'est maintenant que nous pouvons le faire et cela le laissera évidemment en forme pendant une bonne partie de la saison où il pourra être essentiel pour nous", a conclu l'entraîneur.

"Jamie Vardy will be out for a few weeks."



Read more